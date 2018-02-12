В Канаде 29-летняя девственница забеременела с помощью ЭКО

В Канаде 29-летняя девственница смогла забеременеть после процедуры ЭКО. У девушки стоит диагноз "гипотпитуитаризм" - ей противны ласки мужчин, а также сама мысль о сексе. Такое расстройство развивается из-за нехватки гормонов, отвечающих за половое влечение. Несмотря на то, что канадка принимала лекарства долгое время, улучшение её состояния не наступило.Девушка признаётся, что в своей жизни целовалась только один раз. Этот процесс ей настолько не понравился, что она сделала вывод о том, что секс в разы должен быть хуже. Несмотря на своё расстройство, канадка очень хочет детей, поэтому обратилась за помощью к медикам. Процедура ЭКО обошлось девственнице в 1000 долларов, теперь девушка беременна и планирует дальше избегать внимания мужчин.