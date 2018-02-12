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Кристина Орбакайте анонсировала свой новый клип

Кристина Орбакайте, являющаяся известной певицей, анонсировала выпуск нового видеоклипа «Фарс». Трейлер видео доступен в микроблоге Instagram.

Кристина Орбакайте анонсировала свой новый клип


Сегодня Кристина Орбакайте в рамках Instagram обнародовала очередной пост. Певица для обзора интернет-пользователей выложила трейлер нового клипа «Фарс», премьера которого состоится в пятницу. Фолловеры, которые давно ожидают новенького в творчестве своей любимицы, очень обрадовались признанию Кристины. По словам поклонников, они надеются, что артистка выпустила шедевр, который проникнет в их души.

В кратковременном видео «Фарс» исполнительница песен предстала в откровенном наряде, что ещё больше взбудоражило её фанатов. Один из юзеров отметил, что в новом видеоклипе Орбакайте стала ещё больше напоминать свою знаменитую мать - Аллу Пугачеву, которая также любила показывать публике свои женские формы. Пост знаменитости в течение часа сумел собрать более 41 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:15
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