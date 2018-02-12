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Екатерина Андреева негативно относится к жизни животных в зоопарках

Ведущая во время отдыха в Сочи наслаждается обществом дельфинов и публикует сюжеты из местного дельфинария в Instagram. Екатерина Андреева негативно относится к жизни животных в зоопарках, посвятив такой теме отдельный пост.

Она отметила, что особи являются представителями иных цивилизаций, а ее спутницы выросли в закрытом помещении и никогда не видели настоящего моря. Несмотря на хорошие условия и вкусную еду, животные должны иметь заслуженную свободу или жить в парковых зонах вместо решеток на клетках.

Екатерина Андреева негативно относится к жизни животных в зоопарках


Подписчики сразу поддержали мнение Екатерины Андреевой, считая, что эти представители фауны не должны страдать из-за человека. Многие люди тоже мечтают поплавать вместе с дельфинами, а также написали негативные сообщения по поводу передвижных зоопарков, где питомцы вынуждены находиться в ужасных условиях.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:55
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