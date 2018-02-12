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Наталья Водянова ошеломила фанатов фото с прокладкой

В свой Instagram Наталья Водянова выставила снимок, где крупным планом сняты она и ее прокладка. Фанаты девушки оказались в состоянии шока.
Наталья Водянова ошеломила фанатов фото с прокладкой


В комментарии к снимку с гигиенической прокладкой Наталья написала, что было бы здорово, если бы тема женского здоровья свободно обсуждалась бы в любой стране мира. На что сейчас же откликнулись подписчики и причем не 1-2 словами, а даже несколькими предложениям они выражали свое мнение на этот счет. Большинство ее почитателей такое откровенное фото возмутило: они назвали модель бессовестной, а ее публикацию – омерзительной.

Как раз об этом и говорила модель, которую возмущает общественное вето на темы месячных. Ведь это абсолютно естественный процесс, присущий практически половине людей, а общественность стремится заменять «неудобные» слова всякими эвфемизмами. Кстати, в английском подобных «тематических» словооборотов так же много, как и в русском. В конце концов женщинам на Западе (к которым причисляет себя и Наталья) это надоело и они решили переубедить общество. Для этого многие глянцевые издания готовят выпуски про менструации со смелыми обложками и большими текстами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:15
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