Наталья Водянова ошеломила фанатов фото с прокладкой

В комментарии к снимку с гигиенической прокладкой Наталья написала, что было бы здорово, если бы тема женского здоровья свободно обсуждалась бы в любой стране мира. На что сейчас же откликнулись подписчики и причем не 1-2 словами, а даже несколькими предложениям они выражали свое мнение на этот счет. Большинство ее почитателей такое откровенное фото возмутило: они назвали модель бессовестной, а ее публикацию – омерзительной.Как раз об этом и говорила модель, которую возмущает общественное вето на темы месячных. Ведь это абсолютно естественный процесс, присущий практически половине людей, а общественность стремится заменять «неудобные» слова всякими эвфемизмами. Кстати, в английском подобных «тематических» словооборотов так же много, как и в русском. В конце концов женщинам на Западе (к которым причисляет себя и Наталья) это надоело и они решили переубедить общество. Для этого многие глянцевые издания готовят выпуски про менструации со смелыми обложками и большими текстами.