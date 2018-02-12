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На 44-м году жизни умер актер Дмитрий Соловьев

Актер Дмитрий Соловьев, являющийся сыном режиссера Сергея Соловьева, скончался на сорок четвёртом году жизни. Данное сообщение появилось на сайте Союза кинематографистов.

На 44-м году жизни умер актер Дмитрий Соловьев

В данном сообщении говорится, что не стало члена Союза кинематографистов РФ, дизайн-директора Международного фестиваля "Дух огня", художника, продюсера, актера - Соловьева Дмитрия Сергеевича. Прощание со знаменитым российским актёром Дмитрием Соловьевым пройдет четырнадцатого февраля в 10:30 на Бронной в церкви Иоанна Богослова.

Дмитрием Соловьевым были сыграны главные роли в таких кинолентах, как "Нежный возраст" и "Дом под звездным небом". Артист был соавтором сценария фильма "Нежный возраст", а также продюсером ленты "Ке-ды".
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:03
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