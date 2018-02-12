На 44-м году жизни умер актер Дмитрий Соловьев

В данном сообщении говорится, что не стало члена Союза кинематографистов РФ, дизайн-директора Международного фестиваля "Дух огня", художника, продюсера, актера - Соловьева Дмитрия Сергеевича. Прощание со знаменитым российским актёром Дмитрием Соловьевым пройдет четырнадцатого февраля в 10:30 на Бронной в церкви Иоанна Богослова.Дмитрием Соловьевым были сыграны главные роли в таких кинолентах, как "Нежный возраст" и "Дом под звездным небом". Артист был соавтором сценария фильма "Нежный возраст", а также продюсером ленты "Ке-ды".