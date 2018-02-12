Лишь 17% россиян считают честность важным качеством своей избранницы – Эксперты
Эксперты “Фотостраны” провели опрос, в котором приняли участие 10000 человек. Они выяснили, что лишь 17% россиян считают честность важным качеством своей избранницы.
За внешность и порядочный образ жизни проголосовали 9% участников, а 11% особ были не против общих хобби или тем для бесед. Затем список пополнили любители романтических отношений и надежности партнеров, на которых всегда можно положиться.
Также 8% лиц назвали главными чертами спутницы жизни ум и 7% хотели найти для себя богатую половинку. Многие пользователи сетей не смогли выделить отдельные черты характера, потому что для них были важны все стороны души любимого человека.
За внешность и порядочный образ жизни проголосовали 9% участников, а 11% особ были не против общих хобби или тем для бесед. Затем список пополнили любители романтических отношений и надежности партнеров, на которых всегда можно положиться.
Также 8% лиц назвали главными чертами спутницы жизни ум и 7% хотели найти для себя богатую половинку. Многие пользователи сетей не смогли выделить отдельные черты характера, потому что для них были важны все стороны души любимого человека.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:55