Лишь 17% россиян считают честность важным качеством своей избранницы – Эксперты

За внешность и порядочный образ жизни проголосовали 9% участников, а 11% особ были не против общих хобби или тем для бесед. Затем список пополнили любители романтических отношений и надежности партнеров, на которых всегда можно положиться.Также 8% лиц назвали главными чертами спутницы жизни ум и 7% хотели найти для себя богатую половинку. Многие пользователи сетей не смогли выделить отдельные черты характера, потому что для них были важны все стороны души любимого человека.