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В Австрии произошло столкновение двух пассажирских поездов

В федеральной земле Штирия, Австрия, произошло столкновение пассажирских поездов. Железнодорожная авария унесла жизнь одного человека.

В Австрии произошло столкновение двух пассажирских поездов


Столкновение поездов произошло на вокзале станции Никласдорф. Так как в момент аварии пассажиры находились в вагонах, не удалось избежать жертв. Согласно данным правоохранительных органов, погиб один человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести, среди них трое несовершеннолетних. Авария произошла в 15:00 по МСК.

На месте происшествия работают спасатели. Оба поезда сошли с рельс, в ходе столкновения один состав снёс крышу и стену вагона другого. По факту железнодорожной аварии, повлекшей за собой смерть человека, открыто расследование. Причины инцидента пока неизвестны.
Происшествия
Добавил: Митьева Марина Вчера, 23:14
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