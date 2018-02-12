В Австрии произошло столкновение двух пассажирских поездов

Столкновение поездов произошло на вокзале станции Никласдорф. Так как в момент аварии пассажиры находились в вагонах, не удалось избежать жертв. Согласно данным правоохранительных органов, погиб один человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести, среди них трое несовершеннолетних. Авария произошла в 15:00 по МСК.На месте происшествия работают спасатели. Оба поезда сошли с рельс, в ходе столкновения один состав снёс крышу и стену вагона другого. По факту железнодорожной аварии, повлекшей за собой смерть человека, открыто расследование. Причины инцидента пока неизвестны.