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Дочь Джонни Холлидея собирается оспорить завещание отца

Дочь Джонни Холлидея – Лора Смет - уверена, что составленный документ противоречит нормам французского законодательства. Завещание собираются направить на пересмотр.

Дочь Джонни Холлидея собирается оспорить завещание отца


В планах французской актрисы - опротестовать завещание отца, который оставил свою собственность и авторские права на песни жене, Летеции Холлидей. Об этом заявляют представители France-Presse.
В обращении адвокатов актрисы отмечено, что Лору привела в замешательство воля отца, согласно которой вся собственность и права на песни перешли супруге Летиции. Документ составлялся в соответствии с законодательными нормами США, где некоторое время проживал певец с женой и с удочеренными детьми.

Согласно документу все права на имущество переходят дочери только в случае смерти супруги Холлидея. Юристы уверены, что завещание составлено в разрез с нормами французского законодательства.

Актриса наняла юристов для того чтобы они представляли ее интересы в суде. Лора Смет – дочь Холлидея от брака с актрисой Натали Бай.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Daria Сегодня, 05:00
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