Дочь Джонни Холлидея собирается оспорить завещание отца

В планах французской актрисы - опротестовать завещание отца, который оставил свою собственность и авторские права на песни жене, Летеции Холлидей. Об этом заявляют представители France-Presse.В обращении адвокатов актрисы отмечено, что Лору привела в замешательство воля отца, согласно которой вся собственность и права на песни перешли супруге Летиции. Документ составлялся в соответствии с законодательными нормами США, где некоторое время проживал певец с женой и с удочеренными детьми.Согласно документу все права на имущество переходят дочери только в случае смерти супруги Холлидея. Юристы уверены, что завещание составлено в разрез с нормами французского законодательства.Актриса наняла юристов для того чтобы они представляли ее интересы в суде. Лора Смет – дочь Холлидея от брака с актрисой Натали Бай.