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После трагедии в Подмосковье поклонники Димы Билана переживают за его жизнь

После трагедии в Подмосковье поклонники Димы Билана переживают за его жизнь. Они написали много сообщений певцу, находящемуся в это время на гастролях в Новосибирске.

Исполнитель был тронут вниманием фанатов, и сразу поспешил успокоить их позитивными комментариями, а также поблагодарил зрителей за теплый прием в городе. Подписчики испугались, что Дима Билан мог тоже пострадать во время очередного перелета, но были рады, что с ним все хорошо. Сам артист тоже опубликовал соболезнования семьям погибших людей и был расстроен такими событиями.

После трагедии в Подмосковье поклонники Димы Билана переживают за его жизнь


Он тоже мог оказаться в аналогичной ситуации пару лет назад, когда должен был лететь на концерт, но забыл свои документы. Потом стало известно, что самолет был вынужден вернуться назад из-за неисправности приборов, хотя тогда все обошлось без человеческих жертв.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:05
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