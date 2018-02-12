После трагедии в Подмосковье поклонники Димы Билана переживают за его жизнь

Исполнитель был тронут вниманием фанатов, и сразу поспешил успокоить их позитивными комментариями, а также поблагодарил зрителей за теплый прием в городе. Подписчики испугались, что Дима Билан мог тоже пострадать во время очередного перелета, но были рады, что с ним все хорошо. Сам артист тоже опубликовал соболезнования семьям погибших людей и был расстроен такими событиями.Он тоже мог оказаться в аналогичной ситуации пару лет назад, когда должен был лететь на концерт, но забыл свои документы. Потом стало известно, что самолет был вынужден вернуться назад из-за неисправности приборов, хотя тогда все обошлось без человеческих жертв.