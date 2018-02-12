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Анастасия Волочкова решила накануне дня влюбленных устроить конкурс для поклонников

Анастасия Волочкова решила накануне дня влюбленных устроить конкурс для поклонников. Выигрышем станет косметика для девушек, подписанных на ее страницу в Instagram.

Балерина в небольшом посте озвучила все условия состязания, отметив, что при выполнении всех ее условий можно получить роскошный набор средств, стоимостью 14500 руб. Сюда вошло молочко для очищения лица вместе с кремом для лица и лосьоном анти акнэ.

Анастасия Волочкова решила накануне дня влюбленных устроить конкурс для поклонников


Анастасия Волочкова выберет победителя в праздничный день, а пока желает подписчикам удачи. Некоторые лица раскритиковали звезду, посмотрев на стоимость подарка, после чего попросили ее убрать это с глаз людей. Также были просьбы показать пикантные снимки вместо рекламы косметики.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:35
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