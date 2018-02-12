Анастасия Волочкова решила накануне дня влюбленных устроить конкурс для поклонников

Балерина в небольшом посте озвучила все условия состязания, отметив, что при выполнении всех ее условий можно получить роскошный набор средств, стоимостью 14500 руб. Сюда вошло молочко для очищения лица вместе с кремом для лица и лосьоном анти акнэ.Анастасия Волочкова выберет победителя в праздничный день, а пока желает подписчикам удачи. Некоторые лица раскритиковали звезду, посмотрев на стоимость подарка, после чего попросили ее убрать это с глаз людей. Также были просьбы показать пикантные снимки вместо рекламы косметики.