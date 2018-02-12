Анна Снаткина вновь стала студенткой

На днях Анна Снаткина рассказала своим многочисленным поклонникам, что полетела за океан не для отдыха, а учиться. По словам артистки, она приняла решение опять стать студенткой, а также хочет повысить знание английского языка. Оказавшись среди носителей языка, её обучение проходит гораздо быстрее и эффективнее.Знаменитая отечественная актриса поведала, что планирует вернуться в Россию в конце февраля. Невзирая на серьезную загруженность, Анна успевает выделять время для развлечений и прогулок по Лос-Анджелесу. Знаменитость успела посетить популярную Аллею звёзд и пляж Малибу.