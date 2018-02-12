АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Братья наши серые: Крысы своим устройством мозга напоминают людей и являются последователями богини Карни Мата
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Анна Снаткина вновь стала студенткой

Анна Снаткина, являющаяся известной отечественной актрисой, недавно поехала в Соединенные Штаты, где посещает самые известные туристические места, знакомясь с местной культурой. Для фанатов звёзды российского кино её поездка стала загадкой.

Анна Снаткина вновь стала студенткой


На днях Анна Снаткина рассказала своим многочисленным поклонникам, что полетела за океан не для отдыха, а учиться. По словам артистки, она приняла решение опять стать студенткой, а также хочет повысить знание английского языка. Оказавшись среди носителей языка, её обучение проходит гораздо быстрее и эффективнее.

Анна Снаткина вновь стала студенткой


Знаменитая отечественная актриса поведала, что планирует вернуться в Россию в конце февраля. Невзирая на серьезную загруженность, Анна успевает выделять время для развлечений и прогулок по Лос-Анджелесу. Знаменитость успела посетить популярную Аллею звёзд и пляж Малибу.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Джонни Холлидея собирается оспорить
Сторонники Саакашвили отправились к администрации
Житель Красноярского края в день рождения сына
Skoda Octavia получила цифровую приборную панель
Электромобиль Rimac оснастят автопилотом
Ученые: Молоко может стать причиной воспаления
В Сети появился тизер смартфона Xiaomi Redmi Note
В США умер от болезни 89-летний певец Вик Дамон
Ученые опубликовали новое руководство по поиску
Ученые научили смартфон отличать ладонь ребенка и
Оплатить проезд омские жители смогут при помощи
Геофизики выявили скрытые особенности мегаразлома
На карнавале в Рио-де-Жанейро стала популярна
Ученые прогнозируют снижение активности Солнца в
Росатом запускает компанию по серийному
Детройтский автосалон может покинуть автоконцерн
В России обрушились цены на Samsung Galaxy S7
Исследователи ингибируют метастазы рака с помощью
Ученые: Употребление петрушки и грибов может
Настасья Самбурская подражает Виктории Бэкхем
Поклонник разочарованы однообразными нарядами
СК возбудило уголовное дело против медцентра, в
Ученые разработали портативный детектор наркотиков
В Австрии произошло столкновение двух
Папарацци сфотографировали певицу Холзи без белья
Геннадий Хазанов не смог познакомиться с отцом
В Лондонском музее выставлены обломки древнего НЛО
Физики определили массу самой большой частицы во
NASA ищет в созвездии Печь инопланетную жизнь
Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии
Просмотреть все новости