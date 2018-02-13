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Skoda Octavia получила цифровую приборную панель

В скором времени автомобиль Skoda Octavia будут выпускать с цифровой приборной панелью. Стоит отметить, что с цифровой приборной панелью чешские производители уже выпускают кроссовер Karoq.

Skoda Octavia получила цифровую приборную панель


На цифровой панели Skoda Octavia будет отображаться информация в четырёх вариантах. Один из вариантов «классический», это когда водитель будет видеть на экране спидометр и тахометр в круглом виде при этом он сможет регулировать между ними расстояние.

Также цифровая панель будет отображать так называемый «современный вид», это когда на центральной части дисплея будет отображаться навигационная система, а при «расширенном режиме» на экране будут отображаться данные информационного характера.

Стоит отметить, что на российском рынке Skoda Octavia доступна по цене от 964 000 рублей. Автомобиль комплектуется силовыми агрегатами производительностью 110, 150 и 180 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 03:00
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