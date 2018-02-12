Apple опубликованы видеоуроки для умных колонок HomePod
В пятницу Apple запустила продажу первых умных колонок типа HomePod за 349$. За ними последовали инструкции к применению.
На рынок колонок Apple пришла позднее, вследствие чего в свои устройства внедрила технологии, которым нужно обучить пользователя. Для настройки колонок потребуется iPad либо iPhone. В приложении Home имеются все детали установок. С ними легко справиться пользователям. Это приложение позволяет настроить на колонках аккаунт Apple Music, выбрать для Siri более приятный голос.
Средняя часть верхней панели колонки применяется для управления треками. За громкость отвечают «+/-». Для удобства, чтобы пользователю каждый раз не вставать, разработчиками в данном случае было предусмотрено функционирование Siri. В свою очередь она может сделать очень многое. Таким образом Siri переключает между треками, осуществляет перемотку на нужное место, производит регулировку громкости, а также многое другое.
На рынок колонок Apple пришла позднее, вследствие чего в свои устройства внедрила технологии, которым нужно обучить пользователя. Для настройки колонок потребуется iPad либо iPhone. В приложении Home имеются все детали установок. С ними легко справиться пользователям. Это приложение позволяет настроить на колонках аккаунт Apple Music, выбрать для Siri более приятный голос.
Средняя часть верхней панели колонки применяется для управления треками. За громкость отвечают «+/-». Для удобства, чтобы пользователю каждый раз не вставать, разработчиками в данном случае было предусмотрено функционирование Siri. В свою очередь она может сделать очень многое. Таким образом Siri переключает между треками, осуществляет перемотку на нужное место, производит регулировку громкости, а также многое другое.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:05