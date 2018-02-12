Apple опубликованы видеоуроки для умных колонок HomePod

На рынок колонок Apple пришла позднее, вследствие чего в свои устройства внедрила технологии, которым нужно обучить пользователя. Для настройки колонок потребуется iPad либо iPhone. В приложении Home имеются все детали установок. С ними легко справиться пользователям. Это приложение позволяет настроить на колонках аккаунт Apple Music, выбрать для Siri более приятный голос.Средняя часть верхней панели колонки применяется для управления треками. За громкость отвечают «+/-». Для удобства, чтобы пользователю каждый раз не вставать, разработчиками в данном случае было предусмотрено функционирование Siri. В свою очередь она может сделать очень многое. Таким образом Siri переключает между треками, осуществляет перемотку на нужное место, производит регулировку громкости, а также многое другое.