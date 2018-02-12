Артефакты в Индии и Египте доказали существование древних цивилизаций с машинными технологиями – Ученые

Храм Хосайлешвара был построен 900 лет назад, однако, его колонны были обработаны токарным станком, которого просто не могло быть у индийских мастеров. Также есть камни, имеющие идеальные круги, нанесенные на поверхность загадочными инструментами. Египетские скульптуры имеют глаза из горного хрусталя, идентичные человеческому аналогу.Линзы под определенными углами освещения меняют оттенок и воспроизводят действия сетчатки, но они были сделаны 2500 лет назад, после чего данная технология принялась редко. Потом она вообще исчезла с лица земли, оставив наследие древних людей потомкам.