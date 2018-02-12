Ани Лорак задумывается о том, чтобы подарить своей дочке братика или сестричку

Исполнительница Ани Лорак участвовала в юбилейном концерте Big Love Show. Данное мероприятие проходило в СК «Олимпийский». После своего выступления знаменитость поговорила с корреспондентами и поделилась своими творческими планами, а также о приватной жизни.В марте певица будет выступать со своей личной программой DIVA на этой же сцене. В мероприятии собираются применить самые модные технологии, крупномасштабные декорации и спецэффекты. Над данным проектом трудятся 250 человек.Лорак утверждает, что зрителей ожидает что-то фантастическое. Также звезда поделилась, что относится к будущему концерту, как к младенцу, которого вынашивала около года. А также она отметила, что ее дочка, которой на данный момент шесть лет просит у родителей, чтобы они ей подарили сестричку или братика.Исполнительница подчеркнула, что в данное время ей не до этого, поскольку она целиком и полностью окунулась в работу. Но в ближайшем будущем собирается подумать над этим вопросом, возможно даже этой осенью и осуществить просьбу ее дочери Софии.