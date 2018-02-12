АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Ани Лорак задумывается о том, чтобы подарить своей дочке братика или сестричку

Ани Лорак задумывается о втором ребенке и собирается подарить своей дочке братика или сестричку.

Ани Лорак задумывается о том, чтобы подарить своей дочке братика или сестричку


Исполнительница Ани Лорак участвовала в юбилейном концерте Big Love Show. Данное мероприятие проходило в СК «Олимпийский». После своего выступления знаменитость поговорила с корреспондентами и поделилась своими творческими планами, а также о приватной жизни.

В марте певица будет выступать со своей личной программой DIVA на этой же сцене. В мероприятии собираются применить самые модные технологии, крупномасштабные декорации и спецэффекты. Над данным проектом трудятся 250 человек.

Лорак утверждает, что зрителей ожидает что-то фантастическое. Также звезда поделилась, что относится к будущему концерту, как к младенцу, которого вынашивала около года. А также она отметила, что ее дочка, которой на данный момент шесть лет просит у родителей, чтобы они ей подарили сестричку или братика.

Исполнительница подчеркнула, что в данное время ей не до этого, поскольку она целиком и полностью окунулась в работу. Но в ближайшем будущем собирается подумать над этим вопросом, возможно даже этой осенью и осуществить просьбу ее дочери Софии.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:12
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Иванова ждет второго ребенка
Анонсированы наиболее бюджетные иномарки в
Ученый NASA приговорен в Турции к 7,5 годам
Ученые: Овощи и салаты являются опасными для
Корейские концерны вложат $73 млрд в производство
Николай Сванидзе о выборах-2018: «Приди и прояви
Ученые: Люди бояться пауков из-за защитного
Американская фигуристка Эшли Вагнер
Учёные: Дружба между собаками и людьми
Сергей Кучеров доказал, что читает сообщения
Салон хэтчбека KIA Ceed нового поколения
Филипп Киркоров посвятил свою новую композицию
В Италии мужчина хранил в своём сарае 40 млн
СМИ: «Почте России» разрешили увеличить тарифы на
Ани Лорак задумывается о том, чтобы подарить
Дима Билан обратился к родственникам погибших при
Эксперты положительно оценили предложение
Средняя цена нового авто в России в 2017 году
Притормаживать и разделять: Эксперт раскрыл
Виктория Бэкхем слишком исхудала, что помещается
Автомобиль протаранил ограждение на набережной в
Анна Семенович восхитила поклонников образом
В Лондоне закрылся аэропорт из-за бомбы времён
Юлия Началова попала в неприятную ситуацию и
Сергей Лазарев рассказал поклонникам о своем
Родченков объяснил изменение внешности во время
Анна Чиповская поразила фанатов образом милой
Загрязнение воздуха толкает человечество на
В сети появились фотографии интерьера
Жительница Мекки втайне от семьи выкладывала в
Просмотреть все новости