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Решетова опубликовала фото в маске и пеньюаре

Анастасия Решетова недавно обнародовала в своём микроблоге Instagram новый снимок, который разделил фанатов на два лагеря.

Решетова опубликовала фото в маске и пеньюаре

На публикации модель предстала перед фанатами в шелковом пеньюаре белого цвета. Анастасия стоит возле зеркала, а под глазами у неё наклеены патчи. Под фото звезда написала, что из-за мегаполиса и плохого климата у неё не всегда получается иметь прекрасный вид. Но по её словам, эти проблемы можно устранить с помощью простых косметических процедур - патчи под глаза, умывание кубиками льда и другие.

Новая публикация разделила подписчиков на два лагеря. Одни поклонники восхищались её открытостью и советами, которыми и сама звезда пользуется. Другие фанаты начали критиковать Анастасию, потому что знаменитости должно быть стыдно за данный снимок. Сама Решетова на критику не реагирует. Публикация модели в течение двадцати одного часа сумела собрать свыше 46 тысяч отметок «Мне нравится» и около 400 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:35
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