Решетова опубликовала фото в маске и пеньюаре

На публикации модель предстала перед фанатами в шелковом пеньюаре белого цвета. Анастасия стоит возле зеркала, а под глазами у неё наклеены патчи. Под фото звезда написала, что из-за мегаполиса и плохого климата у неё не всегда получается иметь прекрасный вид. Но по её словам, эти проблемы можно устранить с помощью простых косметических процедур - патчи под глаза, умывание кубиками льда и другие.Новая публикация разделила подписчиков на два лагеря. Одни поклонники восхищались её открытостью и советами, которыми и сама звезда пользуется. Другие фанаты начали критиковать Анастасию, потому что знаменитости должно быть стыдно за данный снимок. Сама Решетова на критику не реагирует. Публикация модели в течение двадцати одного часа сумела собрать свыше 46 тысяч отметок «Мне нравится» и около 400 комментариев.