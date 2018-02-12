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Евгений Осин пятый день не приходит в сознание

Сейчас Евгений Осин, на днях заявивший о победе над алкоголизмом, находится без сознания и никого не узнает.
Евгений Осин пятый день не приходит в сознание


Популярный в прошлом певец проходил лечение от пагубной зависимости в одной из клиник Таиланда. Лечение было очень дорогое. Но, как показывают события, распрощаться с вредной привычкой у Осина не вышло. Как говорят пожелавшие остаться неизвестными люди из близкого окружения артиста, у него один срыв сменяет другой, запои идут друг за другом. Вот и сейчас Евгений Осин уже пятые сутки без сознания, никого не узнает, не поднимается с кровати.

Кстати, по словам этих же знающих людей, не лучше дела идут и у Криса Кельми, который также проходил лечение в этой же тайской клинике.

Напомним, несколько месяцев назад Дана Борисова порекомендовала Осину клинику, где лечилась сама. Артист поехал туда, а после курса вернулся домой крайне недовольный. А Борисову назвал «конченым человеком с промытыми мозгами».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 19:05
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