Притормаживать и разделять: Эксперт раскрыл судьбу акций Facebook

По его словам, «пока не поздно нужно притормаживать и разделять (Facebook) на более мелкие компании». Под ними эксперт имеет в виду принадлежащие фесбуку WhatsApp, Instagram и другие организации.Также поступили с компанией первого долларового миллиардера Джона Рокфеллера - ее разделили на 30 компаний, напомнил представитель MT Ivestments.«Рокфеллер даже разбогател, но потерял влияние», - уточнил Каплун.По прогнозу специалиста, если с Facebook не провести подобного разделения, то компания может превратиться во «что-то существенно большее, чем государства».«Чем это закончится – никто предсказать не может», - резюмировал эксперт.