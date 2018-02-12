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Притормаживать и разделять: Эксперт раскрыл судьбу акций Facebook

Facebook необходимо во время разделить на более мелкие компании. Такое мнение изданию Anews высказал директор по стратегии TMT Ivestments Герман Каплун.

По его словам, «пока не поздно нужно притормаживать и разделять (Facebook) на более мелкие компании». Под ними эксперт имеет в виду принадлежащие фесбуку WhatsApp, Instagram и другие организации.
Притормаживать и разделять: Эксперт раскрыл судьбу акций Facebook

Также поступили с компанией первого долларового миллиардера Джона Рокфеллера - ее разделили на 30 компаний, напомнил представитель MT Ivestments.

«Рокфеллер даже разбогател, но потерял влияние», - уточнил Каплун.

По прогнозу специалиста, если с Facebook не провести подобного разделения, то компания может превратиться во «что-то существенно большее, чем государства».

«Чем это закончится – никто предсказать не может», - резюмировал эксперт.
Технологии
Добавил: Роман Сегодня, 15:57
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