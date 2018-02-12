Виктория Бэкхем слишком исхудала, что помещается в сумке собственного бренда

Дизайнер Виктория Бэкхем последние несколько месяцев усердно подготавливалась к Неделе моды, которая пройдет в Нью-Йорке. Девушка собирается представить новейшую коллекцию собственного бренда.Для Виктории собственная марка – это работа всей ее жизни, в связи с этим Вики, занимаясь подготовкой, практически не ела и не спала, что заметно сказалось на ее фигуре. Жена футболиста и так очень миниатюрная, ее рост - 163 сантиметра, а вес – 42 килограмма.Знаменитость бесконечно сидит на диетах и не употребляет мясо, а питается фруктами и овощами, поэтому ее частенько винят в анорексии. Но сейчас, Виктория миниатюрна, как никогда, ведь она поместилась в сумку своего бренда.Бэкхем очень любит большие шоперы, которые и стали ее главными аксессуарами в этой коллекции. А чтобы продемонстрировать вместительность сумки, Вики решила подшутить и сфотографировалась сидя в своем шопере.Зрители оценили ее шутку, но когда на подиум вышли модели, то всем стало очевидно, как сильно похудела Виктория, ведь они туда точно бы не поместились.