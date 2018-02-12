Виктория Бэкхем слишком исхудала, что помещается в сумке собственного бренда
Виктория Бэкхем в последнее время сильно исхудала, что теперь без проблем помещается в сумке собственного бренда.
Дизайнер Виктория Бэкхем последние несколько месяцев усердно подготавливалась к Неделе моды, которая пройдет в Нью-Йорке. Девушка собирается представить новейшую коллекцию собственного бренда.
Для Виктории собственная марка – это работа всей ее жизни, в связи с этим Вики, занимаясь подготовкой, практически не ела и не спала, что заметно сказалось на ее фигуре. Жена футболиста и так очень миниатюрная, ее рост - 163 сантиметра, а вес – 42 килограмма.
Знаменитость бесконечно сидит на диетах и не употребляет мясо, а питается фруктами и овощами, поэтому ее частенько винят в анорексии. Но сейчас, Виктория миниатюрна, как никогда, ведь она поместилась в сумку своего бренда.
Бэкхем очень любит большие шоперы, которые и стали ее главными аксессуарами в этой коллекции. А чтобы продемонстрировать вместительность сумки, Вики решила подшутить и сфотографировалась сидя в своем шопере.
Зрители оценили ее шутку, но когда на подиум вышли модели, то всем стало очевидно, как сильно похудела Виктория, ведь они туда точно бы не поместились.
Дизайнер Виктория Бэкхем последние несколько месяцев усердно подготавливалась к Неделе моды, которая пройдет в Нью-Йорке. Девушка собирается представить новейшую коллекцию собственного бренда.
Для Виктории собственная марка – это работа всей ее жизни, в связи с этим Вики, занимаясь подготовкой, практически не ела и не спала, что заметно сказалось на ее фигуре. Жена футболиста и так очень миниатюрная, ее рост - 163 сантиметра, а вес – 42 килограмма.
Знаменитость бесконечно сидит на диетах и не употребляет мясо, а питается фруктами и овощами, поэтому ее частенько винят в анорексии. Но сейчас, Виктория миниатюрна, как никогда, ведь она поместилась в сумку своего бренда.
Бэкхем очень любит большие шоперы, которые и стали ее главными аксессуарами в этой коллекции. А чтобы продемонстрировать вместительность сумки, Вики решила подшутить и сфотографировалась сидя в своем шопере.
Зрители оценили ее шутку, но когда на подиум вышли модели, то всем стало очевидно, как сильно похудела Виктория, ведь они туда точно бы не поместились.