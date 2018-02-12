Обновление iOS 11 повысило время автономной работы iPhone

Экспертами отмечается, что многомесячные труды купертиновских разработчиков увенчались успехом. Теперь «яблочные» гаджеты на одном заряде стали работать ещё дольше. Раньше считали, что такой результат достичь нереально. Но на практике гаджеты стали действительно демонстрировать более хорошие показатели. Так флагманская версия iPhone X стала работать от аккумулятора на сорок минут дольше, iPhone 7 Plus – примерно на 45 минут дольше, iPhone 8 Plus – приблизительно на 10 минут. Речь в данном случае идет о десятках минут. При этом данный результат является существенным достижением.Раньше сообщалось, что в интернете появилась бета-версия iOS, которая ускоряет работу iPhone. После установки обновления быстродействие гаджетов довольно серьёзно увеличилось.