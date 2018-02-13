Электромобиль Rimac оснастят автопилотом

Электрический гиперкар Rimac будет представлен весной текущего года на Женевском автосалоне. Электрокар оснащён батареей на 120 кВт/ч. Также машина получит беспилотную технологию Level 4. данный автопилот практически всё делает самостоятельно, но при этом в автомобиле сохранены основные детали для управления человеком.Стоит напомнить, что модельную линейку компании Rimaс до сих пор представлял единственный электромобиль Rimac Concept One производительностью 1 240 лошадиных сил. Предполагается, что второй электрокар бренда выйдет под названием Rimac Concept Two, его производители намерены выпустить лимитированным тиражом в количестве 100 экземпляров.