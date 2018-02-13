Электромобиль Rimac оснастят автопилотом
Компания Rimac намерена оснастить свой новый электрический гиперкар беспилотными технологиями. Об этом накануне сообщили хорватские автопроизводители.
Электрический гиперкар Rimac будет представлен весной текущего года на Женевском автосалоне. Электрокар оснащён батареей на 120 кВт/ч. Также машина получит беспилотную технологию Level 4. данный автопилот практически всё делает самостоятельно, но при этом в автомобиле сохранены основные детали для управления человеком.
Стоит напомнить, что модельную линейку компании Rimaс до сих пор представлял единственный электромобиль Rimac Concept One производительностью 1 240 лошадиных сил. Предполагается, что второй электрокар бренда выйдет под названием Rimac Concept Two, его производители намерены выпустить лимитированным тиражом в количестве 100 экземпляров.
Электрический гиперкар Rimac будет представлен весной текущего года на Женевском автосалоне. Электрокар оснащён батареей на 120 кВт/ч. Также машина получит беспилотную технологию Level 4. данный автопилот практически всё делает самостоятельно, но при этом в автомобиле сохранены основные детали для управления человеком.
Стоит напомнить, что модельную линейку компании Rimaс до сих пор представлял единственный электромобиль Rimac Concept One производительностью 1 240 лошадиных сил. Предполагается, что второй электрокар бренда выйдет под названием Rimac Concept Two, его производители намерены выпустить лимитированным тиражом в количестве 100 экземпляров.
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Добавил: Алина Сегодня, 02:00