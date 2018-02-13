АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Братья наши серые: Крысы своим устройством мозга напоминают людей и являются последователями богини Карни Мата
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Электромобиль Rimac оснастят автопилотом

Компания Rimac намерена оснастить свой новый электрический гиперкар беспилотными технологиями. Об этом накануне сообщили хорватские автопроизводители.

Электромобиль Rimac оснастят автопилотом


Электрический гиперкар Rimac будет представлен весной текущего года на Женевском автосалоне. Электрокар оснащён батареей на 120 кВт/ч. Также машина получит беспилотную технологию Level 4. данный автопилот практически всё делает самостоятельно, но при этом в автомобиле сохранены основные детали для управления человеком.

Стоит напомнить, что модельную линейку компании Rimaс до сих пор представлял единственный электромобиль Rimac Concept One производительностью 1 240 лошадиных сил. Предполагается, что второй электрокар бренда выйдет под названием Rimac Concept Two, его производители намерены выпустить лимитированным тиражом в количестве 100 экземпляров.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 02:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Джонни Холлидея собирается оспорить
Сторонники Саакашвили отправились к администрации
Житель Красноярского края в день рождения сына
Skoda Octavia получила цифровую приборную панель
Электромобиль Rimac оснастят автопилотом
Ученые: Молоко может стать причиной воспаления
В Сети появился тизер смартфона Xiaomi Redmi Note
В США умер от болезни 89-летний певец Вик Дамон
Ученые опубликовали новое руководство по поиску
Ученые научили смартфон отличать ладонь ребенка и
Оплатить проезд омские жители смогут при помощи
Геофизики выявили скрытые особенности мегаразлома
На карнавале в Рио-де-Жанейро стала популярна
Ученые прогнозируют снижение активности Солнца в
Росатом запускает компанию по серийному
Детройтский автосалон может покинуть автоконцерн
В России обрушились цены на Samsung Galaxy S7
Исследователи ингибируют метастазы рака с помощью
Ученые: Употребление петрушки и грибов может
Настасья Самбурская подражает Виктории Бэкхем
Поклонник разочарованы однообразными нарядами
СК возбудило уголовное дело против медцентра, в
Ученые разработали портативный детектор наркотиков
В Австрии произошло столкновение двух
Папарацци сфотографировали певицу Холзи без белья
Геннадий Хазанов не смог познакомиться с отцом
В Лондонском музее выставлены обломки древнего НЛО
Физики определили массу самой большой частицы во
NASA ищет в созвездии Печь инопланетную жизнь
Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии
Просмотреть все новости