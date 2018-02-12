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Во время крушения самолета Ан-148 погибли известные в Орске бизнесмены

Глава РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным погибших в крушении Ан-148.

Во время крушения самолета Ан-148 погибли известные в Орске бизнесмены


Слова скорби сейчас звучат из уст многих зарубежных политиков, а также со всего мира. Уже опубликован список всех погибших в авиакатастрофе. Из шестидесяти пяти пассажиров, которые погибли вследствие крушения Ан-148 – трое детей. Самая маленькая жертва этой трагедии - пятилетняя Надя Красова, которая вместе с мамой Оксаной летела в Орск.

На борту самолёта также находились семнадцатилетний Илья Полетаев и двенадцатилетний Женя Ливанов. Этим же рейсом летел и врач - Людмила Ковчуга. В этой авиакатастрофе погибла Дарья Толмасова - невеста хоккеиста Сергея Ильина. Этим бортом летели известные бизнесмены – Виктор и Зоя Анохины. Также погибли бортпроводницы - Виктория Коваль и Анастасия Славинская. Максиму Коломейцеву удалось избежать данного рейса. Мужчина должен был лететь за новой машиной, однако у продавца поменялись планы.
Общество / Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 19:55
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