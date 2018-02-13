Ученые: Молоко может стать причиной воспаления сальных желез и возникновения угревой сыпи
Ученые выяснили, что молоко вместе с аналогичными продуктами, может стать причиной воспаления сальных желез и возникновения угревой сыпи. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Многие люди часто имеют его в рационе, даже не догадываюсь, что причиняют вред своему здоровью. Потом они имеют проблемы с ЖКТ, увеличением щитовидной железы и гормональными нарушениями, а также ряд других хронических недугов.
Подростки после выпитого молока могут иметь сыпь на коже лица или угри, но точный диагноз может поставить дерматолог вместе с нужным лечением. Сейчас 85% населения страдают от такой проблемы, но часть лиц не знают, откуда у них возникают негативные процессы в организме.
Многие люди часто имеют его в рационе, даже не догадываюсь, что причиняют вред своему здоровью. Потом они имеют проблемы с ЖКТ, увеличением щитовидной железы и гормональными нарушениями, а также ряд других хронических недугов.
Подростки после выпитого молока могут иметь сыпь на коже лица или угри, но точный диагноз может поставить дерматолог вместе с нужным лечением. Сейчас 85% населения страдают от такой проблемы, но часть лиц не знают, откуда у них возникают негативные процессы в организме.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00