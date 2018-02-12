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Ученые: Употребление петрушки и грибов может предотвратить развитие онкологии

Британские ученые сделали неутешительные выводы, отметив, что в ближайшем будущем 48% жителей страны умрут от онкологии. Однако употребление петрушки и грибов может предотвратить развитие недуга.

Сейчас он занимает 6 место в списке причин летальных исходов, а дальше половина населения планеты может стать его жертвой. ВОЗ давно подчеркивало, что плохое питание вместе с курением, алкоголем, и отсутствием физической нагрузки, приводит к возникновению рака.

Ученые: Употребление петрушки и грибов может предотвратить развитие онкологии


Ученые отметили, что 80% пациентов имеют патологию молочных желез, легких и колоректальный вид недуга из-за табака и спиртных напитков. Однако кроме вышеуказанных продуктов нужно включить в рацион лук вместе с чесноком и не пренебрегать малиной, клубникой и голубикой.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:30
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