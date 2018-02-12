Житель США сфотографировал НЛО который преследует самолёт
В глобальной сети был выложен кадр неопознанного летающего объекта. Как видно из выложенного снимка, данный НЛО преследует над территорией Бруклина коммерческий современный авиалайнер.
Данную фотографию сделал житель Соединённых Штатов, когда вышел на крыльцо своего жилища. На снимке можно увидеть, как на довольно небольшом расстоянии от находящегося в воздухе авиалайнера расположился какой-то объект. При этом он следовал за данным воздушным судном.
Американский житель, который поделился в глобальной сети таким интересным снимком, предложил пользователям интернета самим для себя ответить, можно ли считать неопознанный летающий объект, запечатлённый им на снимке, аппаратом, который принадлежит представителям внеземных цивилизаций.
Данную фотографию сделал житель Соединённых Штатов, когда вышел на крыльцо своего жилища. На снимке можно увидеть, как на довольно небольшом расстоянии от находящегося в воздухе авиалайнера расположился какой-то объект. При этом он следовал за данным воздушным судном.
Американский житель, который поделился в глобальной сети таким интересным снимком, предложил пользователям интернета самим для себя ответить, можно ли считать неопознанный летающий объект, запечатлённый им на снимке, аппаратом, который принадлежит представителям внеземных цивилизаций.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 19:25