Житель США сфотографировал НЛО который преследует самолёт

Данную фотографию сделал житель Соединённых Штатов, когда вышел на крыльцо своего жилища. На снимке можно увидеть, как на довольно небольшом расстоянии от находящегося в воздухе авиалайнера расположился какой-то объект. При этом он следовал за данным воздушным судном.Американский житель, который поделился в глобальной сети таким интересным снимком, предложил пользователям интернета самим для себя ответить, можно ли считать неопознанный летающий объект, запечатлённый им на снимке, аппаратом, который принадлежит представителям внеземных цивилизаций.