Поклонник разочарованы однообразными нарядами Полины Гагариной

Они сразу отметили, что яркая и талантливая красавица не отличается оригинальностью в выборе вещей, несмотря на чувство вкуса и лаконичность. Потому ее выбор часто бывает скучным и неинтересным, так что подписчики уже устали от пастельной гаммы и акцентов на декольте.Многие пользователи сетей иронически заметили, что Полина Гагарина приходит в одном наряде на все мероприятия, а также попросили ее больше не оголять небольшой бюст. Люди советуют кумиру пересмотреть свой гардероб и обратить внимание на другие цвета.