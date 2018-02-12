АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Братья наши серые: Крысы своим устройством мозга напоминают людей и являются последователями богини Карни Мата
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Поклонник разочарованы однообразными нарядами Полины Гагариной

Певица в последнее время стала популярной у зрителей, однако она редко предпочитает надевать слишком откровенные платья. Полина Гагарина опубликовала в Instagram фото со своего концерта на сцене “Олимпийского”, но поклонники были разочарованы однообразными нарядами звезды.

Они сразу отметили, что яркая и талантливая красавица не отличается оригинальностью в выборе вещей, несмотря на чувство вкуса и лаконичность. Потому ее выбор часто бывает скучным и неинтересным, так что подписчики уже устали от пастельной гаммы и акцентов на декольте.

Поклонник разочарованы однообразными нарядами Полины Гагариной


Многие пользователи сетей иронически заметили, что Полина Гагарина приходит в одном наряде на все мероприятия, а также попросили ее больше не оголять небольшой бюст. Люди советуют кумиру пересмотреть свой гардероб и обратить внимание на другие цвета.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Джонни Холлидея собирается оспорить
Сторонники Саакашвили отправились к администрации
Житель Красноярского края в день рождения сына
Skoda Octavia получила цифровую приборную панель
Электромобиль Rimac оснастят автопилотом
Ученые: Молоко может стать причиной воспаления
В Сети появился тизер смартфона Xiaomi Redmi Note
В США умер от болезни 89-летний певец Вик Дамон
Ученые опубликовали новое руководство по поиску
Ученые научили смартфон отличать ладонь ребенка и
Оплатить проезд омские жители смогут при помощи
Геофизики выявили скрытые особенности мегаразлома
На карнавале в Рио-де-Жанейро стала популярна
Ученые прогнозируют снижение активности Солнца в
Росатом запускает компанию по серийному
Детройтский автосалон может покинуть автоконцерн
В России обрушились цены на Samsung Galaxy S7
Исследователи ингибируют метастазы рака с помощью
Ученые: Употребление петрушки и грибов может
Настасья Самбурская подражает Виктории Бэкхем
Поклонник разочарованы однообразными нарядами
СК возбудило уголовное дело против медцентра, в
Ученые разработали портативный детектор наркотиков
В Австрии произошло столкновение двух
Папарацци сфотографировали певицу Холзи без белья
Геннадий Хазанов не смог познакомиться с отцом
В Лондонском музее выставлены обломки древнего НЛО
Физики определили массу самой большой частицы во
NASA ищет в созвездии Печь инопланетную жизнь
Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии
Просмотреть все новости