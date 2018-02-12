Геннадий Хазанов не смог познакомиться с отцом из-за слов о матери

Его родители разошлись, когда знаменитость был малышом, после чего он не видел этого мужчину. В 36-летнем возрасте артист получил квартиру в доме, где жил его родственник. Соседка говорила, что человек на протяжении всей жизни страдал из-за невозможности общения со своим наследником. Он часто видел Геннадия Хазанова, когда актер гулял с внучкой Алисой, однако не сделал попыток выйти на контакт.Звезда пытался пообщаться с его братьями, но потом увидел сообщение, в котором этот человек неуважительно рассказывает о его матери. После такого шока он не стал искать поводы для встречи, хотя не осуждает поступок родителя, не желая копаться в прошлом.