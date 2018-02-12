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Наташе Королёвой предрекли конец её певческой карьеры

Известная отечественная исполнительница песен Наташа Королёва продемонстрировала отрывок из своего концерта в Германии. Оценив выступление и проанализировав творческий путь певицы в целом, пользователи Сети предрекли закат её певческой карьеры.

Наташе Королёвой предрекли конец её певческой карьеры


Королева в подписи к своему ролику отметила, что она уже три года выступает в Германии, а также поблагодарила зрителя за тёплый приём. Но обстановка на концерте фолловерам показалась совсем несоответствующей словам артистки, потому что Наташа пела рядом с баром, где практически опиралась на стену.

По словам фанатов, у Королёвой больше нет хороших хитов. Репертуар певицы пополняется только застольными композициями. Некоторые поклонники заявили, что Наташа окончательно покинет сцену намного раньше, чем Примадонна, которая уже практически не выступает. Однако некоторые подписчики поддержали свою любимицу. Они отметили, что очень ждут большого гастрольного тура певицы.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:45
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