Первый канал покажет исторический сериал «Крепость Бадабер»

Весной 1985 года советский разведчик Юрий Никитин попадает в закрытую пакистанскую крепость Бадабер. Здесь американские инструкторы тренируют моджахедов… Так начинается сериал «Крепость Бадабер», который Первый канал запланировал к показу 12 февраля. Мини-сериал расскажет о восстании советских военнопленных, содержавшихся в пакистанской крепости. Канву фильма составили исторические события, происходившие на территории Пакистана в период американо-советского противостояния в ходе войны в Афганистане.В мини-сериале (кроме уже упомянутых Сергея Марина и Светланы Ивановой) также снимались: Ирина Розанова и Станислав Курач, Сергей Колесников и Виталий Кищенко, Александр Фисенко и Мартин Стец, Рамиль Сабитов и Илья Маланин. Добавим, что съёмки сериала проходили, в основном, в ночное время, а для соответствующего антуража были выбраны песчаные карьеры села Юровка (Краснодарский край).