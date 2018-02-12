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Первый канал покажет исторический сериал «Крепость Бадабер»

На Первом канале 12 февраля начнётся премьерная демонстрация исторического сериала «Крепость Бадабер». В сюжет фильма, где главные роли сыграли Сергей Марин и Светлана Иванова, легли реальные события войны в Афганистане.

Первый канал покажет исторический сериал «Крепость Бадабер»


Весной 1985 года советский разведчик Юрий Никитин попадает в закрытую пакистанскую крепость Бадабер. Здесь американские инструкторы тренируют моджахедов… Так начинается сериал «Крепость Бадабер», который Первый канал запланировал к показу 12 февраля. Мини-сериал расскажет о восстании советских военнопленных, содержавшихся в пакистанской крепости. Канву фильма составили исторические события, происходившие на территории Пакистана в период американо-советского противостояния в ходе войны в Афганистане.

В мини-сериале (кроме уже упомянутых Сергея Марина и Светланы Ивановой) также снимались: Ирина Розанова и Станислав Курач, Сергей Колесников и Виталий Кищенко, Александр Фисенко и Мартин Стец, Рамиль Сабитов и Илья Маланин. Добавим, что съёмки сериала проходили, в основном, в ночное время, а для соответствующего антуража были выбраны песчаные карьеры села Юровка (Краснодарский край).
Культура
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 18:35
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