Детройтский автосалон может покинуть автоконцерн Mercedes-Benz

Накануне стало известно, что компания Mercedes-Benz планирует организовать собственные мероприятия по демонстрации своей продукции. Однако окончательного решения об отказе принимать участие в Детройтском автосалоне руководство немецкого бренда пока не приняло.По мнению ведущих экспертов, если немецкий автоконцерн примет решение покинуть Детройтский автосалон, то за ним могут последовать и другие автопроизводители.Данную информацию никак не комментируют ни организаторы автомобильной выставки в Детройте, ни представители компании Daimler.