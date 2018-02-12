Детройтский автосалон может покинуть автоконцерн Mercedes-Benz
Премиальный автоконцерн Mercedes-Benz намерен отказаться от участия в Детройтском автосалоне. Немецкий автоконцерн больше не заинтересован в том чтобы демонстрировать свои автомобили на различных шоу.
Накануне стало известно, что компания Mercedes-Benz планирует организовать собственные мероприятия по демонстрации своей продукции. Однако окончательного решения об отказе принимать участие в Детройтском автосалоне руководство немецкого бренда пока не приняло.
По мнению ведущих экспертов, если немецкий автоконцерн примет решение покинуть Детройтский автосалон, то за ним могут последовать и другие автопроизводители.
Данную информацию никак не комментируют ни организаторы автомобильной выставки в Детройте, ни представители компании Daimler.
Накануне стало известно, что компания Mercedes-Benz планирует организовать собственные мероприятия по демонстрации своей продукции. Однако окончательного решения об отказе принимать участие в Детройтском автосалоне руководство немецкого бренда пока не приняло.
По мнению ведущих экспертов, если немецкий автоконцерн примет решение покинуть Детройтский автосалон, то за ним могут последовать и другие автопроизводители.
Данную информацию никак не комментируют ни организаторы автомобильной выставки в Детройте, ни представители компании Daimler.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:40