Певица Валерия опубликовала в Instagram снимок сказочной эстонской зимы

Звезда призналась, что такая погода вызвала у нее восторг, потому что снег только подчеркнул красоту старинных сооружений, окутанных легендами, после чего улицы стали напоминать сюжеты из детских книг. Певица Валерия решила позировать перед камерой на фоне Девичьей башни, а подписчики сразу написали много позитивных слов в ее адрес.Они отметили, что волшебство начинается с каждой мелочи в жизни, после чего назвали знаменитость позитивной красавицей. Люди пожелали своему кумиру творческих успехов и счастья, но были немного шокированы откровенными нарядами исполнительницы во время выступления в Германии.