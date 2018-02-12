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Певица Валерия опубликовала в Instagram снимок сказочной эстонской зимы

Певица Валерия во время посещения Таллина, радовала поклонников новыми сюжетами. Она опубликовала в Instagram снимок сказочной эстонской зимы во время прогулки по старой части столицы.

Звезда призналась, что такая погода вызвала у нее восторг, потому что снег только подчеркнул красоту старинных сооружений, окутанных легендами, после чего улицы стали напоминать сюжеты из детских книг. Певица Валерия решила позировать перед камерой на фоне Девичьей башни, а подписчики сразу написали много позитивных слов в ее адрес.

Певица Валерия опубликовала в Instagram снимок сказочной эстонской зимы


Они отметили, что волшебство начинается с каждой мелочи в жизни, после чего назвали знаменитость позитивной красавицей. Люди пожелали своему кумиру творческих успехов и счастья, но были немного шокированы откровенными нарядами исполнительницы во время выступления в Германии.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:40
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