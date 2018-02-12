Ученые: Человечество в ближайшем будущем может переселиться на TRAPPIST-1

К этому времени уже будет много колоний в Солнечной системе и за ее пределами, но люди хотят найти новое место, напоминающее им о родине. Потому среди многих объектов, данная планета стала самым оптимальным решением, по мнению экспертов.Атмосфера может быть пригодной для дыхания благодаря своим соединениям, а также на поверхности замечены водные ресурсы. Благодаря им можно выращивать растения и обрабатывать скалистую почву. Также расстояние от Земли до этой системы составляет 40000 световых лет, так что можно будет быстро добраться до нового дома в космосе.