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Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии сифилиса в Словакии

Роспотребнадзор предупреждает граждан РФ, планирующих поездку в Словакию, об эпидемии сифилиса в городе Требишов. Количество поражённых этой венерической болезнью в Требишовском районе в 16 раз выше, чем средний уровень заболеваемости сифилисом по стране.

Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии сифилиса в Словакии


Требишовский район расположен на востоке Словакии, имея границу с Украиной и Венгрией. Всего в районе проживает чуть более ста тысяч человек. Но именно к этому небольшому региону сейчас приковано внимание всей системы здравоохранения Словакии, ведь всего за несколько дней февраля 2018-го выявлено 115 местных жителей, заражённых сифилисом. Общесловацкие показатели превышены более, чем в 16 раз! В городе Требишов и в Требишовском районе объявлена эпидемия этой тяжелой венерической болезни.

Создан штаб по противостоянию сифилису, медработники и чиновники выявляют заболевших и изолируют их в нескольких больницах, дабы не допустить дальнейшего распространения заболевания. Следует сказать, что в данном районе около 5 процентов населения составляют ромы или цыгане. Именно среди представителей этой этнической группы и зафиксировано больше всего случаев заболевания сифилисом. Роспотребнадзор предупреждает о возможности заражения этой венерической болезнью россиян, собирающихся или пребывающих в Требишовском районе Словакии.
В мире
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:00
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