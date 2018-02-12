Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии сифилиса в Словакии

Требишовский район расположен на востоке Словакии, имея границу с Украиной и Венгрией. Всего в районе проживает чуть более ста тысяч человек. Но именно к этому небольшому региону сейчас приковано внимание всей системы здравоохранения Словакии, ведь всего за несколько дней февраля 2018-го выявлено 115 местных жителей, заражённых сифилисом. Общесловацкие показатели превышены более, чем в 16 раз! В городе Требишов и в Требишовском районе объявлена эпидемия этой тяжелой венерической болезни.Создан штаб по противостоянию сифилису, медработники и чиновники выявляют заболевших и изолируют их в нескольких больницах, дабы не допустить дальнейшего распространения заболевания. Следует сказать, что в данном районе около 5 процентов населения составляют ромы или цыгане. Именно среди представителей этой этнической группы и зафиксировано больше всего случаев заболевания сифилисом. Роспотребнадзор предупреждает о возможности заражения этой венерической болезнью россиян, собирающихся или пребывающих в Требишовском районе Словакии.