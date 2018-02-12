Андрей Денисов начал читать книги и заниматься саморазвитием
Участник скандального телешоу "Дом-2" Андрей Денисов рассказал, как справляется с душевные терзаниями из-за проблем в личной жизни.
Парень расстроен, ведь он узнал, что его возлюбленная Дарья долгое время обманывала его по поводу своего прошлого. Тем не менее он понимает, что жить нужно дальше, а не постоянно оглядываться назад.
Андрей рад, что сейчас находится на Сейшельских островах, где начал читать книги, заниматься собственным развитием, философски рассуждать и активно участвовать в жизни проектного коллектива. Парень отмечает, что активная жизнь помогает ему забыть неудачные отношения с девушкой.
Андрей признался, что уже не первый раз попадал в такие ситуации, когда его обманывали и предавали представительницы противоположного пола. Тем не менее он не унывает, так как верит, что настоящую любовь он обязательно встретит и обретёт счастье.
Парень расстроен, ведь он узнал, что его возлюбленная Дарья долгое время обманывала его по поводу своего прошлого. Тем не менее он понимает, что жить нужно дальше, а не постоянно оглядываться назад.
Андрей рад, что сейчас находится на Сейшельских островах, где начал читать книги, заниматься собственным развитием, философски рассуждать и активно участвовать в жизни проектного коллектива. Парень отмечает, что активная жизнь помогает ему забыть неудачные отношения с девушкой.
"Правильно сказал один хороший человек: "Еще не время! Твой человек обязательно будет с тобой!" Слава богу, что я узнал об этом всем на раннем этапе развития наших отношений с Дашей", - написал Денисов.
Андрей признался, что уже не первый раз попадал в такие ситуации, когда его обманывали и предавали представительницы противоположного пола. Тем не менее он не унывает, так как верит, что настоящую любовь он обязательно встретит и обретёт счастье.