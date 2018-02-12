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Поклонники раскритиковали внешний вид Анджелины Джоли

Каждое фото актрисы, опубликованное в Instagram, сразу подвергается внимательному просмотру со стороны поклонников. Сейчас они раскритиковали внешний вид Анджелины Джоли во время прогулки по Лос-Анджелесу.

Звезда решила выйти на улицу в непонятном наряде, напоминающим балахон, но всем подписчикам сразу бросилось в глаза отсутствие макияжа и грязные волосы их кумира. Многие люди сразу подумали, что Анджелина Джоли не обращает внимания на критику и держит в руках бутылку с газированной водой.

Поклонники раскритиковали внешний вид Анджелины Джоли


Пользователи сетей были недовольны такими негативными изменениями в образе знаменитости, написав в сообщениях, что она сильно постарела и имеет жалкий вид. Даже одежда подчеркнула все минусы внешности артистки, которую действительно выбил из колеи развод с Брэдом Питтом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:40
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