Поклонники раскритиковали внешний вид Анджелины Джоли

Звезда решила выйти на улицу в непонятном наряде, напоминающим балахон, но всем подписчикам сразу бросилось в глаза отсутствие макияжа и грязные волосы их кумира. Многие люди сразу подумали, что Анджелина Джоли не обращает внимания на критику и держит в руках бутылку с газированной водой.Пользователи сетей были недовольны такими негативными изменениями в образе знаменитости, написав в сообщениях, что она сильно постарела и имеет жалкий вид. Даже одежда подчеркнула все минусы внешности артистки, которую действительно выбил из колеи развод с Брэдом Питтом.