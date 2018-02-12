Анна Хилькевич испытывает сложности во время общения с наследницей Арианной на английском языке

Звезда гордиться малышкой и подписчики называют ее отличной мамой, но недавно она решила записать дочь на уроки английского. В процессе разговора Анна Хилькевич поняла, что ей тоже нужно срочно поднять уровень своих знаний, потому что, скоро она не сможет помогать девочке, делать уроки.Пользователи сетей сразу стали советовать артистке разные методы, позволяющие быстро освоить новый язык. Также они назвали места, где есть хорошие курсы, а также предложили воспользоваться приложениями в сетях, где есть много полезной информации.