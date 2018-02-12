Австралия: За участие в драке россиянку сняли с круизного лайнера

Конфликт возник между двумя группами мужчин… в очереди в туалет! Оскорбления перешли в драку. 37-летняя россиянка решила вмешаться в мужские выяснения отношений и, заступаясь за своего спутника, ударила 21-летнего оппонента по голове пустой винной бутылкой! Разнять дерущихся удалось лишь подоспевшим сотрудникам безопасности корабля. Лайнер вернулся в порт австралийского штата для проведения следственных действий.Мужчин, участвовавших в драке, правоохранители вскоре отпустили, а вот россиянке предъявлено обвинение в нанесении побоев. Пострадавший получил несколько порезов, о более тяжких повреждениях 21-летнего пассажира не сообщается. Гражданка РФ в данный момент отпущена под залог, но обязана 9 марта явится на заседание суда штата Новый Южный Уэльс для вынесения приговора по статье «Оскорбление и побои».