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Австралия: За участие в драке россиянку сняли с круизного лайнера

37-летняя гражданка России участвовала в драке на австралийском круизном лайнере. За удар оппонента винной бутылкой по голове россиянку сняли с корабля. Женщина предстанет перед судом штата Новый Южный Уэльс 9 марта.

Австралия: За участие в драке россиянку сняли с круизного лайнера


Конфликт возник между двумя группами мужчин… в очереди в туалет! Оскорбления перешли в драку. 37-летняя россиянка решила вмешаться в мужские выяснения отношений и, заступаясь за своего спутника, ударила 21-летнего оппонента по голове пустой винной бутылкой! Разнять дерущихся удалось лишь подоспевшим сотрудникам безопасности корабля. Лайнер вернулся в порт австралийского штата для проведения следственных действий.

Мужчин, участвовавших в драке, правоохранители вскоре отпустили, а вот россиянке предъявлено обвинение в нанесении побоев. Пострадавший получил несколько порезов, о более тяжких повреждениях 21-летнего пассажира не сообщается. Гражданка РФ в данный момент отпущена под залог, но обязана 9 марта явится на заседание суда штата Новый Южный Уэльс для вынесения приговора по статье «Оскорбление и побои».
Происшествия
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:50
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