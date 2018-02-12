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Ученые прогнозируют снижение активности Солнца в середине 21-го века

Американскими учеными прогнозируется значительно снижение в середине 21-го века солнечной активности. Как предполагают специалисты, уже в 50-е годы возможен период второго минимума Маундера, характеризуемого образованием меньшего количества пятен на светиле, подобное тысячекратное уменьшение активности соответственно излучает такой же уровень меньшей энергии.

Астрономами Калифорнийского университета (Сан-Диего) сообщается на страницах Astrophysical Journal Letters, что уже через 30 лет Солнце станет более тусклым и холодным. Связывают данный факт с периодическими фазами ослабевания у звезды магнитного поля, которое влияет на образование значительно меньшего количества пятен (или участков наиболее высокой температуры). Как результат, в окружающее пространство высвобождается меньше объема ультрафиолета.

Ученые прогнозируют снижение активности Солнца в середине 21-го века


Эксперты подтверждают свои догадки, основываясь на 20 летних наблюдениях за особенностями «поведения» светил, схожих с Солнцем. Полученные данные уточнили подсчеты, которые указали на факт временного остывания материнской звезды Земли, который будет зафиксирован в текущем столетии, ближе к его середине.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:50
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