Ученые прогнозируют снижение активности Солнца в середине 21-го века

Астрономами Калифорнийского университета (Сан-Диего) сообщается на страницах Astrophysical Journal Letters, что уже через 30 лет Солнце станет более тусклым и холодным. Связывают данный факт с периодическими фазами ослабевания у звезды магнитного поля, которое влияет на образование значительно меньшего количества пятен (или участков наиболее высокой температуры). Как результат, в окружающее пространство высвобождается меньше объема ультрафиолета.Эксперты подтверждают свои догадки, основываясь на 20 летних наблюдениях за особенностями «поведения» светил, схожих с Солнцем. Полученные данные уточнили подсчеты, которые указали на факт временного остывания материнской звезды Земли, который будет зафиксирован в текущем столетии, ближе к его середине.