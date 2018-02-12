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Роспотребнадзор рассказал, как на Масленицу не отравиться блинами

Представители Роспотребнадзора рассказали, как на Масленицу не отравиться блинами.

Роспотребнадзор рассказал, как на Масленицу не отравиться блинами

При выборе блинов внимание следует обращать на внешний вид, сроки годности, условия хранения выбираемой продукции. На упаковке должна быть этикетка, где есть: сведения о компонентах, полученных с использованием ГМО, показатели пищевой ценности, наименование/место нахождения изготовителя, условия хранения, срок годности, дата изготовления, состав, наименование продукции. Упаковка должна быть целой. Блинчики должны иметь максимально одинаковый размер, и быть плотно свернутыми. Свежие блины имеют кремовый или слегка коричневый цвет.

Идеально в составе блинов должна быть мука, молоко и куриные яйца. Нужно обратить своё внимание на условия реализации продукта: в какой таре и виде хранят начинку. Продавец должен соблюдать правила гигиены, содержать рабочее место в чистоте. Продукт следует максимально защитить от попадания грязи.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 18:25
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