Роспотребнадзор рассказал, как на Масленицу не отравиться блинами

При выборе блинов внимание следует обращать на внешний вид, сроки годности, условия хранения выбираемой продукции. На упаковке должна быть этикетка, где есть: сведения о компонентах, полученных с использованием ГМО, показатели пищевой ценности, наименование/место нахождения изготовителя, условия хранения, срок годности, дата изготовления, состав, наименование продукции. Упаковка должна быть целой. Блинчики должны иметь максимально одинаковый размер, и быть плотно свернутыми. Свежие блины имеют кремовый или слегка коричневый цвет.Идеально в составе блинов должна быть мука, молоко и куриные яйца. Нужно обратить своё внимание на условия реализации продукта: в какой таре и виде хранят начинку. Продавец должен соблюдать правила гигиены, содержать рабочее место в чистоте. Продукт следует максимально защитить от попадания грязи.