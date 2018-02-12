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В России стартовали продажи внедорожника Peugeot 5008

Первые автомобили Peugeot 5008 появились у российских дилеров, которые начали принимать заявки на большой внедорожник в конце января. Для Россиян флагманский кроссовер доступен в трёх модификациях — Allure, Active и GT Line.

В России стартовали продажи внедорожника Peugeot 5008


Базовая модификация кроссовера Peugeot 5008 предлагается по цене 1 899 000 рублей. За эту стоимость россияне получают автомобиль с турбированным двигателем объёмом 1,6 литра производительностью 150 лошадиных сил, который работает на пару с "автоматом".

Также автомобиль будет предложен с турбодизельным агрегатом BlueHDi объёмом 2,0 литра мощностью 150 лошадиных сил. При этом все модификации кроссовера комплектуются передним приводом.

Стоимость максимальной комплектации автомобиля Peugeot 5008 GT Line стартует от 2 309 000 рублей. Данная модель оснащена дизельным агрегатом, а в перечень функций входит камера заднего вида, внедорожная система Advanced Grip Control, система контролирующая полосу движения, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль и другие функции.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:30
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