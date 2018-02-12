В России стартовали продажи внедорожника Peugeot 5008

Базовая модификация кроссовера Peugeot 5008 предлагается по цене 1 899 000 рублей. За эту стоимость россияне получают автомобиль с турбированным двигателем объёмом 1,6 литра производительностью 150 лошадиных сил, который работает на пару с "автоматом".Также автомобиль будет предложен с турбодизельным агрегатом BlueHDi объёмом 2,0 литра мощностью 150 лошадиных сил. При этом все модификации кроссовера комплектуются передним приводом.Стоимость максимальной комплектации автомобиля Peugeot 5008 GT Line стартует от 2 309 000 рублей. Данная модель оснащена дизельным агрегатом, а в перечень функций входит камера заднего вида, внедорожная система Advanced Grip Control, система контролирующая полосу движения, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль и другие функции.