В Москве арендаторы реставрируют двадцать старинных зданий

Участниками программы «1 рубль за квадратный метр» стать совсем непросто. Об этом говорит глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. На одно «место» претендуют 5-6 зданий столицы, представляющих культурную и историческую ценность. На сегодняшний день уже двадцать объектов старинной архитектуры оказались среди «счастливчиков». Из этой «счастливой двадцатки» девять особняков полностью отреставрированы. Назовём только самые известные здания: «Дом с кариатидами», главный особняк архитектора Буссе, дом Баулина, казарма второго кадетского корпуса Екатерининского дворца.Инвесторы, получившие в своё распоряжение вышеперечисленные старинные здания сроком на 49 лет, обязаны за собственные средства отремонтировать и реставрировать эти объекты культурного наследия столицы. Для владельцев обновляемых особняков будет действовать льготная ставка аренды, которая применяется только для объектов, обладающих статусом памятника. Добавим, что ещё одиннадцать зданий из «счастливой двадцатки» в данный момент реставрируются и обновляются инвесторами.