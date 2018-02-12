Правительство России может перенести зимние каникулы для школьников
Правительство Российской Федерации рассматривает возможность переноса на территории государства зимних каникул для российских школьников.
Данный шаг могут принять для популяризации катания на северокавказских курортах на горных лыжах. Эксперты отмечают, что в случае назначения каникул, ориентироваться могут на наличие на популярных северокавказских курортах снега. В Европе давно уже существует практика “гибкости” касательно отдыха школьников. За счёт внедрения таких поправок школьники смогут вместе со своими родителями насладиться полноценно зимним отдыхом. При этом в России продолжится популяризация горнолыжного спорта.
Вице-премьер Российской Федерации Александр Хлопонин, во время беседы с журналистами отметил, что считает неправильными ситуации, когда школьники пропускают очередной лыжный сезон вследствие отсутствия во время каникул снега. Окончательное решение по этому вопросу пока не приняли.
Данный шаг могут принять для популяризации катания на северокавказских курортах на горных лыжах. Эксперты отмечают, что в случае назначения каникул, ориентироваться могут на наличие на популярных северокавказских курортах снега. В Европе давно уже существует практика “гибкости” касательно отдыха школьников. За счёт внедрения таких поправок школьники смогут вместе со своими родителями насладиться полноценно зимним отдыхом. При этом в России продолжится популяризация горнолыжного спорта.
Вице-премьер Российской Федерации Александр Хлопонин, во время беседы с журналистами отметил, что считает неправильными ситуации, когда школьники пропускают очередной лыжный сезон вследствие отсутствия во время каникул снега. Окончательное решение по этому вопросу пока не приняли.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:10