Правительство России может перенести зимние каникулы для школьников

Данный шаг могут принять для популяризации катания на северокавказских курортах на горных лыжах. Эксперты отмечают, что в случае назначения каникул, ориентироваться могут на наличие на популярных северокавказских курортах снега. В Европе давно уже существует практика “гибкости” касательно отдыха школьников. За счёт внедрения таких поправок школьники смогут вместе со своими родителями насладиться полноценно зимним отдыхом. При этом в России продолжится популяризация горнолыжного спорта.Вице-премьер Российской Федерации Александр Хлопонин, во время беседы с журналистами отметил, что считает неправильными ситуации, когда школьники пропускают очередной лыжный сезон вследствие отсутствия во время каникул снега. Окончательное решение по этому вопросу пока не приняли.