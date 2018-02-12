АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Правительство России может перенести зимние каникулы для школьников

Правительство Российской Федерации рассматривает возможность переноса на территории государства зимних каникул для российских школьников.

Правительство России может перенести зимние каникулы для школьников

Данный шаг могут принять для популяризации катания на северокавказских курортах на горных лыжах. Эксперты отмечают, что в случае назначения каникул, ориентироваться могут на наличие на популярных северокавказских курортах снега. В Европе давно уже существует практика “гибкости” касательно отдыха школьников. За счёт внедрения таких поправок школьники смогут вместе со своими родителями насладиться полноценно зимним отдыхом. При этом в России продолжится популяризация горнолыжного спорта.

Вице-премьер Российской Федерации Александр Хлопонин, во время беседы с журналистами отметил, что считает неправильными ситуации, когда школьники пропускают очередной лыжный сезон вследствие отсутствия во время каникул снега. Окончательное решение по этому вопросу пока не приняли.
Общество / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Иванова ждет второго ребенка
Анонсированы наиболее бюджетные иномарки в
Ученый NASA приговорен в Турции к 7,5 годам
Ученые: Овощи и салаты являются опасными для
Корейские концерны вложат $73 млрд в производство
Николай Сванидзе о выборах-2018: «Приди и прояви
Ученые: Люди бояться пауков из-за защитного
Американская фигуристка Эшли Вагнер
Учёные: Дружба между собаками и людьми
Сергей Кучеров доказал, что читает сообщения
Салон хэтчбека KIA Ceed нового поколения
Филипп Киркоров посвятил свою новую композицию
В Италии мужчина хранил в своём сарае 40 млн
СМИ: «Почте России» разрешили увеличить тарифы на
Ани Лорак задумывается о том, чтобы подарить
Дима Билан обратился к родственникам погибших при
Эксперты положительно оценили предложение
Средняя цена нового авто в России в 2017 году
Притормаживать и разделять: Эксперт раскрыл
Виктория Бэкхем слишком исхудала, что помещается
Автомобиль протаранил ограждение на набережной в
Анна Семенович восхитила поклонников образом
В Лондоне закрылся аэропорт из-за бомбы времён
Юлия Началова попала в неприятную ситуацию и
Сергей Лазарев рассказал поклонникам о своем
Родченков объяснил изменение внешности во время
Анна Чиповская поразила фанатов образом милой
Загрязнение воздуха толкает человечество на
В сети появились фотографии интерьера
Жительница Мекки втайне от семьи выкладывала в
Просмотреть все новости