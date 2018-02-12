Юлия Савичева призналась, что первого ребенка она потеряла, у нее был выкидыш

Летом ушедшего года у исполнительницы Юлии Савичевой появилась на свет дочка. Роды прошли в Португалии, и через несколько месяцев певица с ребенком возвратилась в Москву. Стоит напомнить, что свое интересное положение артистка скрывала от посторонних глаз не привлекала к себе внимание.И только после рождения Анны Савичева возобновила свои отношения с поклонниками и стала им сообщать о своей подрастающей девочке. А также рассказала, что большую помощь и поддержку ей оказывает свекровь Ирина.И вот недавно Юлия откровенно призналась публике, что в ее жизни с мужем была тяжелая трагедия – певица потеряла будущего малыша, у нее был выкидыш пару лет назад. Именно поэтому, девушка оградила себя от всех во время второй беременности, чтобы не повторилось случившееся.Савичева поведала, что о второй беременности узнала, когда с возлюбленным были в Португалии на отдыхе. Доктора не разрешили летать, поэтому все 9 месяцев Юлия была вынуждена провести в Португалии. Когда носила дочку, то переживала из-за каждого покалывания или малейшей боли. Но все прошло в этот раз хорошо.