Сбербанк в своём мобильном приложении запустил мессенджер

Воспользоваться новой возможностью клиенты могут после нажатия на кнопку «Диалог». В приложении банковские клиенты смогут выбрать по номеру телефона собеседника, с которым можно начать переписку и переслать денежные средства. Данная переписка защищается технологиями Сбербанка. Стоит напомнить, что в конце декабря прошедшего года Герман Греф, являющийся главой банковской организации, говорил про намерение запуска в этом году мессенджера для корпоративных коммуникаций.Перед появлением нового обновления приложения «Сбербанк Онлайн» СМИ сообщили, что руководство Сбербанка ведёт переговоры касательно покупки разработчика Dialog, который в свою очередь занимается мессенджерами, предназначенными для современных корпоративных коммуникаций.