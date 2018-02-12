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Сбербанк в своём мобильном приложении запустил мессенджер

Сбербанком запущен мессенджер в своём приложении «Сбербанк Онлайн». Здесь клиенты банка смогут между собой общаться при условии привязки к карте своего мобильного номера.

Сбербанк в своём мобильном приложении запустил мессенджер


Воспользоваться новой возможностью клиенты могут после нажатия на кнопку «Диалог». В приложении банковские клиенты смогут выбрать по номеру телефона собеседника, с которым можно начать переписку и переслать денежные средства. Данная переписка защищается технологиями Сбербанка. Стоит напомнить, что в конце декабря прошедшего года Герман Греф, являющийся главой банковской организации, говорил про намерение запуска в этом году мессенджера для корпоративных коммуникаций.

Перед появлением нового обновления приложения «Сбербанк Онлайн» СМИ сообщили, что руководство Сбербанка ведёт переговоры касательно покупки разработчика Dialog, который в свою очередь занимается мессенджерами, предназначенными для современных корпоративных коммуникаций.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:00
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