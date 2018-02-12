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Недоброжелатели раскритиковали внешний вид Леры Кудрявцевой

Сергей Лазарев давно дружит с ведущей и недавно вместе с нею появился на сцене перед зрителями Дюссельдорфа на “Песне года”. Он опубликовал фото в Instagram, после чего недоброжелатели раскритиковали внешний вид Леры Кудрявцевой.

Звезды прекрасно воспринимают друг друга, несмотря на разницу в возрасте. Многие пользователи сетей считают, что 50-летняя артистка подправила свою метрику, чтобы скинуть четыре года, а еще Сергей Лазарев даже пристыдил коллегу за привычку грызть ногти перед выступлением. Лера Кудрявцева всегда ответственно относилась к таким вещам и потому ей сложно справиться с переживаниями.

Недоброжелатели раскритиковали внешний вид Леры Кудрявцевой


Потом исполнитель удалил свое сообщение, но завистники сразу заметили, что ведущая неважно выглядит на снимке и сильно постарела. Хотя большинство поклонников восхищаются стильной знаменитостью, продолжающей держать себя в форме.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:20
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