Роза Сябитова откровенно призналась, что после похудения на 20 кг вынуждена была сделать 8 пластических операций

Популярная телеведущая в России Роза Сябитова на днях приняла участие в передаче «В гости по утрам», ведущей которой является Мария Шукшина. Знаменитости мило беседовали и в какой-то момент у Розы поинтересовались, каким образом она смогла похудеть на 20 килограммов и хорошо выглядеть при этом.Сваха решила откровенно признаться, что ей провели восемь пластических операций, и она совершенно не стыдится этого. Сябитова призналась, что пошла на большой риск, когда ложилась под нож пластическим хирургам. Но при этом было очевидно, что если не обновить свое тело, то не будет взаимопонимания в душе.Роза рискнула пойти на такой шаг и не пожалела, теперь она довольна собственным отражением в зеркале и прекрасно себя чувствует. И к великой радости все оперативные вмешательства и реабилитация прошли хорошо.Ранее Роза поделилась тем, как относилась к погибшему супругу, которого не любила никогда. А также о сложных взаимоотношениях со своей мамой, которая любила выпить. А сейчас у телеведущей все замечательно.