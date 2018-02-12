Роскошный кроссовер Traum D50 от Zotye рассекречен до премьеры

Кроссовер Zotye Traum D50 получил оригинальный дизайн, трапециевидной формы решётку радиатора, светодиодную оптику и богатое оснащение. В продажу новый автомобиль поступит в первой половине текущего года.В качестве силовой установки Zotye Traum D50 выступит турбированный двигатель SFG15T-01 объёмом 1,5 литра производительностью 149 лошадиных сил. Его работа осуществляется на пару с 6-ступенчатой «механикой» и «автоматом» на 6 скоростей. Автомобиль комплектуется исключительно передним приводом.В оснащении кроссовер числится электронная приборная панель, система стабилизации, электрорегулировка передних сидений, климат-контроль, панорамная крыша с люком, система кругового обзора, электронный ручной тормоз и другие опции.