Американская фигуристка Эшли Вагнер раскритиковала выступление россиянки Алины Загитовой в Пхенчхане

Недовольство спортсменки вызвала серия сложных прыжков 15-летней участницы во второй части, потому что за них там ставят высокие оценки. Она отметила, что ее юная коллега сначала выигрывала время, чтобы показать свои навыки. Потому Эшли Вагнер была не согласна с такой стратегией, хотя отметила, что уважает Алину Загитову и наслаждалась ее выступлениями.Многие пользователи сетей предположили, что американка просто завидует успехам соперницы, потом что раньше неоднократно показывала негативные эмоции после неудач. Она была недовольна решением судей на недавнем чемпионате страны, после чего отыгралась на своих фанатах, не попав в сборную.