Учёные: Парацетамол может привести к бесплодию и выкидышам

Учёные установили, что самое популярное средство от температуры и головной боли негативно влияет на организм человека. Специалисты из организации Human Longevity провели исследование, в котором задействовали 455 добровольцев. Кроме того, были собраны и изучены данные о состоянии здоровья более 3 тысяч людей.Исследование показало, что препарат преждевременно старит организм на 35 лет, а также вызывает расстройства в работе репродуктивных органов. Выяснилось, что парацетамол снижает концентрацию половых гормонов, что может привести к бесплодию и выкидышам. Кроме того, от действия этого препарата может страдать нервная система. В связи с этим, учёные рекомендуют не злоупотреблять парацетамолом и ограничить его приём при планировании беременности.