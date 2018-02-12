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Учёные: Парацетамол может привести к бесплодию и выкидышам

Учёные провели исследование, показавшее, что парацетамол вреден для организма человека. Регулярное применение этого препарата ускоряет старение организма, а также вызывает бесплодие и выкидыши.

Учёные: Парацетамол может привести к бесплодию и выкидышам


Учёные установили, что самое популярное средство от температуры и головной боли негативно влияет на организм человека. Специалисты из организации Human Longevity провели исследование, в котором задействовали 455 добровольцев. Кроме того, были собраны и изучены данные о состоянии здоровья более 3 тысяч людей.

Исследование показало, что препарат преждевременно старит организм на 35 лет, а также вызывает расстройства в работе репродуктивных органов. Выяснилось, что парацетамол снижает концентрацию половых гормонов, что может привести к бесплодию и выкидышам. Кроме того, от действия этого препарата может страдать нервная система. В связи с этим, учёные рекомендуют не злоупотреблять парацетамолом и ограничить его приём при планировании беременности.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:10
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