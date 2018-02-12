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Собака по кличке Лорд Яны Рудковской покусала несколько человек, охраняя свою территорию

Собака Лорд Яны Рудковской, когда охраняла свою территорию и хозяев покусала несколько человек.

Собака по кличке Лорд Яны Рудковской покусала несколько человек, охраняя свою территорию


Яна Рудковская уже долгое время проживает за городом и для того, чтобы охранять свое имущество знаменитость приобрела сторожевых собак. В доме Рудковской расположились шесть собак: две овчарки, две немецких легавых, тибетский мастиф, которого зовут Лорд и шпиц.

Лорда обучали квалифицированные кинологи, которые воспитали в нем отличного сторожевого пса, но проблема в том, что теперь он стал агрессивным. Несколько раз собака нападала на нерадивых окружающих.

В прошлом году Лорд покусал соседского работника, который сам к нему подошел, чтобы погладить. Лечение пострадавшему оплатили и дали компенсацию. Также пес покусал любопытных строителей, которые захотели посмотреть территорию. Знаменитость все оплатила снова, и инцидент был исчерпан.

А вот управляющий по дому забеспокоился за их семью и предложил его усыпить. Евгений Плющенко поддержал эту идею и втайне от Яны хотел реализовать задуманное. Но Рудковская в последний миг узнала об этом и не дала совершить такое с Лордом.

Теперь Лорд относится к своей хозяйке особенно, она в авторитете у него. Больше инцидентов не происходило, но как уверяет Яна, пес четко выполнял свои функции и охранял их семью и свою территорию.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:22
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